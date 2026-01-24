MÜSİAD Antalya Dost Meclisi – Mangal Etkinliği iş dünyasını bir araya getirdi

MÜSİAD Antalya'da Dost Meclisi – Mangal Etkinliği gerçekleşti

MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi – Mangal Etkinliği, iş dünyası ile siyasetin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Çok sayıda MÜSİAD üyesinin katıldığı program, birlik ve beraberlik temasına odaklanarak dikkat çekti.

Katılımcılar

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik de katıldı. Etkinlik, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum aktörleri arasında güçlü bir buluşma zemini sağladı.

Konuşmalar ve vurgular

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, MÜSİAD’ın yalnızca bir iş insanları platformu olmadığını; üretimi, istihdamı ve toplumsal dayanışmayı önceliklendiren güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Akgül, derneğin yerel ve ulusal projeleri, girişimcilere sağlanan destekler ve iş dünyasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali İhsan Yavuz ise konuşmasında, Türkiye ekonomisinin büyümesinde iş dünyasının stratejik rolüne dikkat çekti. Yavuz, güçlü ekonomik yapı için üretim, yatırım ve ihracat odaklı politikaların önemini vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin ülkenin kalkınma hedeflerine katkısını öne çıkardı.

Sonuç: Dayanışma ve yeni iş birlikleri

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, üyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken yeni iş birlikleri ve ortak projeler için zemin oluşturdu. Program, networking görüşmeleri ve karşılıklı istişarelerle sona erdi.

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOST MECLİSİ – MANGAL ETKİNLİĞİ, İŞ DÜNYASI VE SİYASETİN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.