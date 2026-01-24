IF Wedding Fashion İzmir'de Son Gün Defileleri Beğeni Topladı

IF Wedding Fashion İzmir-19 fuarının son günündeki defileler, ünlü modeller ve yeni koleksiyonlarla sektör profesyonellerinin beğenisini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın son gününde gerçekleştirilen defileler yoğun ilgi gördü.

Final gününde yoğun katılım ve ticari hareketlilik

Üç gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuarda birçok ticari anlaşma yapıldı. Firmalar yeni koleksiyonlarını sergileyip alıcılarla buluşturdu; defileler ise etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

"World of the Fashion" karma defilesi

Son günde, tasarımcı Erkan Yılmaz imzalı "World of the Fashion" adlı karma defilede fuara katılan seçkin firmaların tasarımları podyuma taşındı. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede ünlü isimler Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ivana Sert, Wilma Elles, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz podyuma çıktı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılar final defilesini ilgiyle takip etti.

Defile sonrası mankenler, "Üç gün boyunca burada olmak mutluluk vericiydi. Türk modasının gururu olan firmaların tasarımlarını tanıttık. Yorulduk ama değdi" sözleriyle duygu ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Fuarların önemi: Wilma Elles'in değerlendirmesi

Wilma Elles, fuarların sektör için önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Burada olmak artık çok daha önemli. Çünkü artık mağazacılık azalıyor, her şey internet üzerinden ilerliyor. Ama kumaşı, tasarımı, elbiseyi yakından görmek ve hissetmek çok önemli. Üzerimde gördüğünüz elbiseyi ekranda değil, burada dokunarak anlamak mümkün. Bu nedenle herkesin, bütün markaların burada, fuarda olması gerektiğini düşünüyorum."

Anne-kız defilesi ve öğrenci işbirliği

Final gününün bir diğer öne çıkan etkinliği ise İzmirli modacı Ayla Ölçer ile moda tasarım öğrencisi kızı Melisa Ölçer'in birlikte düzenledikleri defile oldu. Gelinlik ve abiye kıyafetlerden oluşan koleksiyon, izleyicilere etkileyici bir moda deneyimi sundu. Duman Ajans organizasyonuyla, koreografisini Serkan ve Gökhan Duman'ın yaptığı gösteride, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında Özge Ulusoy ile Wilma Elles'in de bulunduğu 30 yerli ve yabancı model podyuma çıktı.

