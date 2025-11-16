MÜSİAD Antalya, Finike Portakalına Destek Verdi

AGC projesinin Finike ayağına aktif katılım

MÜSİAD Antalya Şubesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin yürüttüğü "Yerel Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz" projesinin Finike etabına aktif destek vererek yerel üretici ve bölgenin ekonomik değerlerine katkı sağladı.

Proje kapsamında heyet, Finike'nin dünyaca ünlü portakal bahçelerini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyarette bölgenin tarımsal potansiyeli üzerinde duruldu ve Finike portakalının ekonomik ve kültürel değeri vurgulandı.

Yusuf Akgül, programda yaptığı konuşmada: "Üreticimizin yanında durmak, Antalya’nın yerel değerlerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Finike portakalı bu bölgenin hem bereketi hem de marka değeridir. Biz de bu projenin Finike etabında yer alarak, üreticimize destek vermekten büyük memnuniyet duyduk" dedi.

AGC Başkanı İdris Taş ise: "Antalya’nın tüm yerel değerlerine sahip çıkmak için yürüttüğümüz bu projede MÜSİAD’ın Finike’de yanımızda olması bizleri memnun etti. Finike portakalının doğru anlatılması için iş birliklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ, ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN (AGC) YÜRÜTTÜĞÜ "YEREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ" PROJESİNE FİNİKE AYAĞINDA AKTİF DESTEK VEREREK YEREL ÜRETİCİNİN VE BÖLGENİN EKONOMİK DEĞERLERİNE DESTEK VERDİ.