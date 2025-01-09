MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının düzenlediği ve 2024’e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlandı.

Önemli Fotoğraflar İncelendi

Asmalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki çekimlerinden oluşan 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor', 'Günlük Hayat' ve bu yıla özel eklenen 'Özgür Suriye' kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber Kategorisinde Önemli Bir Mesaj

'Haber' kategorisinde Ali Jadallah'ın 'Ezilenler' fotoğrafına oy veren Asmalı, Gazze'deki basın mensuplarının karşılaştığı zorlukları vurguladı. "İnsanlık dramının fotoğrafı olan bu kareler, dünya tarihinde asla unutulmayacak. Yüreğimizi burkan görüntüler var, umarız bir gün bu tür olayları yaşamayız," dedi.

'Özgür Suriye' Kategorisinde Dikkat Çekici Seçim

'Özgür Suriye' kategorisinde Murat Şengül'ün 'Devrilen Diktatör' fotoğrafına oy kullanan Asmalı, "Zulümle abat olunmaz, her zalimin sonu böyledir. Bunu aklınızdan çıkarmayın," dedi.

Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün 'Av Peşinde' karesini seçen Asmalı, "Dünyayı kirlettik ve bu durum gelecek nesillerimizi tehdit ediyor. Küresel ısınma sadece insanlara değil, tüm canlılara zarar veriyor," şeklinde konuştu.

Spor ve Günlük Hayat Kategorilerinde Seçimleri

Asmalı, 'Spor' kategorisinde Ahmet İzgi'nin 'Azimle Gelen' ve 'Günlük Hayat' kategorisinde Ahmet Okatalı'nın 'Görkemli Gece' fotoğraflarını tercih etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.