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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan 2024 Değerlendirmesi: 2025 İçin Reform Çağrısı

MÜSİAD Başkanı Asmalı, 2024'ün zorlu koşullarına dikkat çekerek, 2025'in reform yılı olması için destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:49
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan 2024 Değerlendirmesi: 2025 İçin Reform Çağrısı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan 2024 Değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, 2024'ün tüm dünya ekonomileri için olağan akışların tahrip edildiği bir yıl olduğunu belirtti.

Asmalı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımında, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu vurguladı. 2024'ün dünya genelinde seçimler ve savaşlarla damgalandığını ifade eden Asmalı, "2024, bütün ülke ekonomilerinin olağan akışlarını tahrip eden gelişmelere sahne oldu." dedi.

2025 İçin Reform Vurgusu

Başkan Asmalı, Türkiye'nin Suriye'nin savaş sonrası rehabilitasyon sürecinde kritik bir rol oynadığını ve bu durumun 2025 yılında güçlenerek devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca, 2024'ün reel sektör açısından zorlu geçtiğini belirtirken, “Finansmana erişimin zorlaşması ve iç talepteki yavaşlama, yatırımları olumsuz etkiledi.” ifadesini kullandı.

Rekabet gücünü artıracak ve gelir dağılımını düzenleyecek yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Asmalı, “2025'i gerçek bir reform yılı haline getirmek için her türlü desteğe hazırız.” dedi. Merkez Bankası’nın faiz indirimini de dikkat çekici bulduğunu belirten Asmalı, bu durumun reel sektöre umut verdiğini belirtti.

MÜSİAD Üyelerinin Yıl Sonu Beklentileri

MÜSİAD'ın yıllık ekonomi anketine göre, üyelerin yıl sonu politika faiz beklentisi %26-30 aralığında şekillendi. Katılan 900 üyeden %53,6'sı 2024'te iç satışların azalacağını öngörürken, %60,4'ü ithalatta azalma bekliyor.

Raporda, GSYH büyümesine ilişkin veriler de yer aldı; 2024'ün ilk çeyreğinde yatırımların katkısı 2,2 puan olurken, bunun 2’nci çeyrekte 0,2’ye düştüğü bilgisi verildi.

Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi sorunların 2025'i etkileyeceğine dikkat çeken Asmalı, “İhracatçılarımızın kazançlarını koruması ve döviz kurlarının enflasyonla uyumlu değişmesi önemlidir.” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD tarafından...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD tarafından düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programına katılarak konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD tarafından...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD tarafından düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programına katılarak konuşma yaptı.

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