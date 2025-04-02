MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Sert Açıklama: Boykot Çağrısına Tepki

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Sert Tepki

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, son günlerde gündemi meşgul eden boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asmalı, yaptığı açıklamada, "(Boykot çağrısı) yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir" diyerek bu eylemin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Bu sözleriyle, ulusal ekonominin korunmasına vurgu yapan Asmalı, yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Boykot çağrılarının arkasında yatan gerçek niyetin sorgulanması gerektiğini de belirtti.