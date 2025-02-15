MÜSİAD: Türk İş Dünyası Çözüm Odaklı Yaklaşımlar ile Ekonomik Kalkınmayı Hedeflemelidir

MÜSİAD, Türk iş dünyasının sorumluluğunun ekonomik kalkınma ve çözüm odaklı yaklaşım olması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:47
MÜSİAD: Türk İş Dünyası Çözüm Odaklı Yaklaşımlar ile Ekonomik Kalkınmayı Hedeflemelidir

MÜSİAD Açıklama Yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), son dönemde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasını temsil ettiği savıyla yapılan açıklamaların ekonomik kalkınmadan uzak olduğunu ifade etti. Dernek, Türk iş dünyasının öncelikli sorumluluğunun çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olması gerektiğini vurguladı.

İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul'daki genel merkezde, yurt içi şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare toplantısında, iş dünyasının ülkenin küresel rekabet gücünü artırma gerekliliği ele alındı. Toplantıda, Türkiye'nin son yıllarda küresel krizler, Kovid-19, jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar gibi zorluklarla karşılaştığına değinildi.

Çözüm Yollarına Odaklanıyoruz

MÜSİAD, yapılan açıklamada iş dünyasının sadece mevcut zorluklara odaklanmaması, aynı zamanda long vadeli stratejiler geliştirmesi ve bu süreçleri paylaşması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Amaç, Türkiye'nin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir bakış açısında birleşmek olmalıdır" denildi.

Eleştiriler ve Yapıcı Öneriler

MÜSİAD, ekonomi yönetimi ile gerçekleştirilen toplantılarda yatırım ortamının iyileştirilmesinin ve güncel ekonomik meselelerde daha fazla istişare edileceğinin altını çizerek, sıkı para politikalarının enflasyonla mücadelede gerekli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirtti. Yapısal reformların Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarına çözüm sağlayacağı vurgulandı.

Olumsuzluğa Yer Yok

Suriye'deki barış süreci, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve Türkiye'deki dezenflasyon dönemine girilmesi gibi olumlu gelişmelere değinen MÜSİAD, bu süreçte karamsarlık yaymanın kimseye fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Dernek, ekonomik istikrar ve bölgesel liderliğin güçlendirilmesi için devam eden yatırımların ve iş birliklerinin önemini vurguladı.

MÜSİAD, "Türkiye, jeopolitik ve ekonomik dönüşüm sürecini başarıyla yönetmektedir. Bu süreçte, ülkemizin geleceğine dair olumlu ve yapıcı katkılar sunmaya devam edeceğiz" diyerek, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

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