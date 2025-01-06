Doğu Karadeniz'de 2024'te 1.75 Milyar Dolar İhracat Gerçekleşti

Doğu Karadeniz bölgesi, 2024 yılında önemli bir başarıya imza atarak, 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden yapılan bu ihracat, bölgedeki ekonomik dinamizmi gözler önüne seriyor.

İhracatta Yüzde 27 Artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada 2024 yılında ihracatta geçen yıla göre yüzde 27 artış yaşandığını belirtti.

İllere Göre İhracat Rakamları

Gürdoğan, iller bazında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını şöyle sıraladı:

Trabzon: 1 milyar 355 milyon 666 bin dolar

Rize: 238 milyon 825 bin dolar

Artvin: 79 milyon 613 bin dolar

Gümüşhane: 78 milyon 240 bin dolar

Bu rakamlar, önceki yılın aynı dönemine göre, Trabzon'da yüzde 27, Rize'de yüzde 18, Artvin'de yüzde 20 ve Gümüşhane'de yüzde 62 oranında artış olduğunu göstermektedir.

Sektörel Dağılım

Bölgeden gerçekleştirilen ihracatın sektörel dağılımında ise fındık sektörü lider konumda, toplamda 836 milyon 600 bin dolar ihracat ile önceliği elinde bulunduruyor. Bu sektörü,

Su ürünleri ve hayvancılık: 254 milyon 690 bin dolar

Maden ve metaller: 204 milyon 627 bin dolar

Yaş meyve sebze: 181 milyon 568 bin dolar

Kimyevi maddeler ve mamulleri: 41 milyon 107 bin dolar

İhracat Yapılan Ülkeler

Bölgeden 2024 yılında 146 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Gürdoğan, en fazla ihracat yapılan ülkeleri şu şekilde sıraladı:

Rusya Federasyonu

İtalya

Almanya

Gürcistan

Çin

Gürdoğan, İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 82, Almanya'ya yüzde 34, Gürcistan'a yüzde 10 ve Çin'e yüzde 41 arttığını, ancak Rusya’ya yapılan ihracatın yüzde 8 düştüğünü ifade etti.

Yeni Pazarlar

Ayrıca Gürdoğan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan gibi ülkelerde de ihracatın yüzde yüzün üzerinde artış gösterdiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Burundi, Filistin, Slovenya, Venezüella, Nijer ve Bahreyn gibi 16 yeni ülkeye de ihracat yapılmaya başlandığını vurguladı.