Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı: Rekabet İddiası

Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı

Dava Detayları

X ve xAI, iş insanı Elon Musk tarafından, Apple ve OpenAI'ye karşı yapay zekâ alanında rekabeti engelledikleri iddiasıyla federal mahkemede dava açtı.

Dava, Apple'ın OpenAI'yi akıllı telefonu iPhone'un işletim sistemine entegre etme kararının "rekabete zarar verdiği ve tüketicilerin seçim hakkını elinden aldığı" gerekçesiyle Texas eyaletinde açıldı.

Dava dilekçesinde, Apple ve OpenAI'ın pazarı kilitleyerek tekellerini korumaya çalıştıkları ve X ile xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engelledikleri iddia edildi. Davada, Apple ve OpenAI'ın "rekabeti engelleyici planlarını durdurmak" ve "milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek" için mahkemeye başvurulduğu kaydedildi.

Ayrıca dilekçede, Apple'ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu Grok'un uygulamasını öne çıkarmaktan kaçındığı iddia edildi.

Tarafların Açıklamaları

OpenAI sözcüsü, davaya ilişkin olarak davanın "Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı" olduğunu belirtti.

Apple sözcüsü ise App Store'un "adil ve önyargısız" olacak şekilde tasarlandığını ve "objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla" uygulamaları sunduklarını savundu.

Elon Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir." ifadesini kullanmış ve xAI'ın yasal işlem başlatacağını belirtmişti.

Dava, teknoloji sektörü ve yapay zekâ rekabetinin geleceği açısından dikkatle izleniyor.