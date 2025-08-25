DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı: Rekabet İddiası

Elon Musk'ın X ve xAI şirketleri, Apple ve OpenAI'yi yapay zekâda rekabeti engellemekle suçlayarak Texas'ta dava açtı; amaç planları durdurmak ve milyarlarca dolarlık tazminat talep etmek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:13
Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı: Rekabet İddiası

Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı

Dava Detayları

X ve xAI, iş insanı Elon Musk tarafından, Apple ve OpenAI'ye karşı yapay zekâ alanında rekabeti engelledikleri iddiasıyla federal mahkemede dava açtı.

Dava, Apple'ın OpenAI'yi akıllı telefonu iPhone'un işletim sistemine entegre etme kararının "rekabete zarar verdiği ve tüketicilerin seçim hakkını elinden aldığı" gerekçesiyle Texas eyaletinde açıldı.

Dava dilekçesinde, Apple ve OpenAI'ın pazarı kilitleyerek tekellerini korumaya çalıştıkları ve X ile xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engelledikleri iddia edildi. Davada, Apple ve OpenAI'ın "rekabeti engelleyici planlarını durdurmak" ve "milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek" için mahkemeye başvurulduğu kaydedildi.

Ayrıca dilekçede, Apple'ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu Grok'un uygulamasını öne çıkarmaktan kaçındığı iddia edildi.

Tarafların Açıklamaları

OpenAI sözcüsü, davaya ilişkin olarak davanın "Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı" olduğunu belirtti.

Apple sözcüsü ise App Store'un "adil ve önyargısız" olacak şekilde tasarlandığını ve "objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla" uygulamaları sunduklarını savundu.

Elon Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir." ifadesini kullanmış ve xAI'ın yasal işlem başlatacağını belirtmişti.

Dava, teknoloji sektörü ve yapay zekâ rekabetinin geleceği açısından dikkatle izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Musk'ın Şirketleri Apple ve OpenAI'ye Dava Açtı: Rekabet İddiası
2
Intel'den Uyarı: Trump Yönetiminin Hissedar Olmasının Riskleri
3
Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı
4
Bu fiyata ikinci el bile yok! Sıfır otomobilde 600.000 TL fırsatı geldi
5
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
6
Türkiye'de Günlük Elektrik: 988 bin 23 megavatsaat Üretim, 970 bin 771 megavatsaat Tüketim
7
ECB Başkanı Lagarde: Avrupa İşgücü Piyasası Şokları Beklenmedik Şekilde Atlattı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan