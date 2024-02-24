Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor

Prefabrik evlerin avantajları sunulurken bir bakış açısıyla beraber değerlendirme yapılacak çeşitli avantajlar sağlandı. Bu fiyatı gören herkesin yöneliminde yer alırken prefabrik evlere devlet desteği verileceği açıklandı. 589 bin TL'ye başlayacak satışlarla beraber tüm detaylar...



PREFABRİK EV AVANTAJLARI

-Betonarme evlere bakılarak daha uygun fiyatlı olması

-Yapım sürecinin kısa olması

-Düşük bakım ve onarım giderleri

-Yüksek deprem dayanıklığı

-Özel modeller ve tasarımların oluşması

-Taşınabilir olması ve istenilen yere kolayca kurabilmek



PREFABRİK EV ALIMLARINDA DEVLET DESTEĞİ

Prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli kampanyalar sunulurken devlet destekleriyle beraber özellikle villa tipi prefabrik evler için bütçe merak konusu olurken maliyetin en aza indirilmesi bekleniyor. Özellikle ihtiyaç sahipleri için olan desteklerden yararlanmak için bazı durumlar yer almaktadır. Aile Bakanlığı gerekli şartlara karşılayan kişilere 300 bin TL'ye kadar nakit destek aktarılıyor.



PREFABRİK EVLERİN GÜNCEL RAKAMLARI

110 metrekarelik iki katlı prefabrik evin ortalama piyasa fiyatı 889.900 TL olarak belirlenirken devlet desteğiyle beraber 300 bin TL'lik indirim uygulanarak alıcılara ise bu rakam 589.900 TL olarak hesaplandı. Villa tipi prefabrik evlerin çekiciliğini daha artış gösterirken alıcılar için ekonomik alternatifler sağlandı.

