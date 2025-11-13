Mut'ta 120 Bin Ton Zeytin, 10 Bin Ton Zeytinyağı Beklentisi

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı sürüyor. Bu yıl ilçede 120 bin ton zeytin ve yaklaşık 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Mut, Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahip olup üretimin sürdüğü başlıca merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hasat, sınıflandırma ve satış

Hem sofralık hem de yağlık üretimin yapıldığı Mut'ta çalışanlar sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek taraklarla hasat gerçekleştiriyor. Toplanan ürünler, boylarına göre eleklerle ayrılarak ya sofralık olarak paketlenmekte ya da yağ üretim tesislerine gönderilmektedir.

Sofralık zeytinler elek numarasına göre kilogram başına 30 ila 70 TL arasında alıcı bulurken, zeytinyağının litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında değişiyor.

Üretim süreci ve kapasite

Zeytinyağı fabrikası çalışanı Harun Çınar, üretim sürecini şu sözlerle anlattı: "Bahçelerden toplanan zeytinler fabrikaya getiriliyor. Burada yıkanarak kırıcıdan geçiyor ve belli bir sıcaklıkta bekletildikten sonra sıkım işlemine alınıyor. Müşterilerimize kaliteli yağ sunmak için titizlikle çalışıyoruz"

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilçedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Mut ilçemizde kayıtlı 700 bin dönüm arazinin 300 bininde zeytin üretimi yapılmaktadır. Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor. İlçemizde 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Ürettiğimiz zeytinyağları Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilmektedir."

Yetkililer ve üreticiler, devam eden hasat döneminde kaliteyi korumanın ve piyasadaki talebe yanıt vermenin öncelikleri olduğunu belirtiyor.

