Müteahhitlerden Yeşil Dönüşüm İçin Ceza ve Teşvik Önerisi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinin ivme kazanabilmesi için devletin ceza veya teşvik sistemi uygulaması gerektiğini belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında iklim değişikliği konularının ele alınmasının önemine dikkat çekti. Bu süreçte yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik çalışmalarının ön plana çıktığını ifade etti.

İklim Politikaları ve İnşaat Sektörü

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması ve Glasgow İklim Paktı'na taraf olmasıyla birlikte inşaat, enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve atık yönetimi gibi birçok sektörde kapsamlı iklim politikaları belirlendiğini dile getiren Eren, inşaat sektörünün iklim kriziyle mücadelede çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Dünya Bankasının projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağını belirten Eren, bu durumun sera gazı emisyonlarının büyük ölçüde şehirlerden kaynaklanacağını ortaya koyduğunu kaydetti. Eren, bu yüzden inşaat sektörüne büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Yeşil Dönüşüm İçin Acil Önlemler

Eren, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı dahilinde yapı malzemeleri sektörünün öncelikli alan olarak belirlendiğini ifade ederek, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesindeki uygulamalara dikkat çekti.

Karbon emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak için yeşil dönüşümün öncelikli bir mesele olduğuna vurgu yapan Eren, karbon piyasa mekanizmalarının Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kamu ve özel sektör işbirliği ile bu zorlu dönüşüm sürecinin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için finansman sağlamanın önemini vurgulayan Eren, geçmiş deneyimlerin gönüllülük esasına dayalı dönüşümlerin istenilen hızda başarı gösteremediğini ortaya koyduğunu belirtti. Eren, Türkiye'nin yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi ve 2053 yılı karbon net sıfır hedefine ulaşabilmesi için acilen ceza veya teşvik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.