Mutfak tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! Bu kış kazma kürek yaktıracak: İşte yeni tüp fiyatları

Aralık ayı itibariyle, tüp fiyatlarına uygulanan zamla birlikte Aygaz, İpragaz, ve Bizimgaz gibi önemli tüp markalarında fiyatlar yeniden belirlendi. Bu zamların, tüketicilerin zorlu geçim mücadelesine yeni bir boyut eklediği belirtiliyor. İşte ayrıntılar...

Mutfak tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! Bu kış kazma kürek yaktıracak: İşte yeni tüp fiyatları
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Tüp fiyatları, yıl başından bu yana sürekli artış gösteriyor ve bu durum birçok vatandaşın bütçe sıkıntısını daha da artırıyor. Temel bir ihtiyaç olan tüp fiyatlarındaki zamlar, mutfak masraflarıyla birleştiğinde vatandaşların günlük yaşamlarını daha da zorlaştırıyor.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte, tüp fiyatlarındaki değişikliklerle ilgili detaylar şu şekildedir:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI:

tüp

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 113,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 585,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 585,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI: 

tüp

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 110,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 560,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1127,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2101,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2254,00 TL

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI: 

tüp

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 110,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 560,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1127,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2101,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2245,00 TL

Tüp fiyatlarındaki bu son değişikliklerle birlikte, vatandaşlar mutfak harcamalarını daha dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışacak gibi görünüyor. Özellikle temel ihtiyaçlar üzerindeki bu fiyat artışlarının, genel ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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