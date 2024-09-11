Nadir Toprak Elementleri: Türkiye İçin Stratejik Değer

Nadir Toprak Elementleri Stratejik Öneme Sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin ülkemiz için taşıdığı stratejik değeri değerlendirdi. Sakarya Gaz Sahası keşfi ile benzerlik gösteren bu kaynakların, teknolojik üretimde kritik rol oynadığını belirtti.

Bakan Bayraktar, bu elementlerin sağlanmasında dışa bağımlılığın sorgulanması gerektiğini ifade ederek, özellikle Siemens gibi stratejik ortakların gelecek projelerde varlıklarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Stratejik Değerlendirmeler

Bayraktar, nadir toprak elementlerinin enerji, inşaat ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerdeki önemini de vurgulayarak, ulusal güvenlik açısından bu kaynakların kontrolünün gerekliliğine dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.