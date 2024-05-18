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Nakit arayanlara 25.000 TL faizsiz kredi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Acil nakit ihtiyacı olanlara yönelik faizsiz finansman seçenekleri hazırlandı. Sadece 5 dakikada 25.000 TL hızlı kredi onaylandı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:19
Nakit arayanlara 25.000 TL faizsiz kredi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Acil nakit ihtiyacınız varsa banka kredi seçeneklerini takip edebilirsiniz. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından borç verme faiz oranları da ciddi oranda yükseldi. Ancak birçok banka vatandaşın nakit ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilecek faizsiz kredi desteği sunuyor. 25.000 TL acil kredi veren bankaların listesi açıklandı. Peki faizsiz finansmanın şartları nelerdir? Hangi bankalarda faizsiz kredi kampanyası var? İşte detaylar..

Ekonomik kriz ve azalan satın alma gücü nedeniyle halk mali kriz yaşıyor. Pek çok vatandaşın finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi alması nedeniyle faizsiz finansman seçenekleri büyük ilgi görüyor. Acil para ihtiyacı olanlara 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi desteği hakkında detaylı bilgi haberimizde..

"Mayıs 2024'ten itibaren faizsiz finansman seçenekleri"

Nakit arayanlara 25.000 TL faizsiz kredi

Acil nakit ihtiyacı olanlara birçok banka faizsiz finansman seçeneği sunuyor. Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, CEPTETEB, Albaraka gibi bankalar 25.000 TL tutarında aizsiz kredi desteğiyle vatandaşların nakit ihtiyacını hem kolay hem de hızlı bir şekilde karşılayacak. Belirli şartları sağlayan herkes tek kuruş faiz ödemeden bankadan kredi alma imkanına sahip oluyor.

"Bankaların özel faizsiz kredi seçenekleri"

Birçok banka faizsiz finansman desteği sunuyor. Bu seçenekler özellikle yeni müşterilere yöneliktir. Bankalar arası 25.000 TL'ye kadar faizsiz finansman seçenekleri şöyle:

ENPARA

Yeni müşteriler için ücretsiz tüketici kredileri: 4 aylık vade, kredi tutarı 15.000 TL.

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere tüketici kredileri: 6 aylık vade, kredi tutarı 10.000 TL.

Yeni müşteriler için taksitli nakit avans: 3 aylık vade, avans miktarı 20.000 TL.

AKBANK

Yeni müşteriler için taksitli nakit avans: 3 aylık vade, avans miktarı 20.000 TL.

Garanti BBVA

Yeni müşteriler için masrafsız tüketici kredileri: 6 ay vadeli, %0 faiz oranı, kredi tutarı 20.000 TL.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşteriler için taksitli nakit avans: 3 aylık vade, nakit avans tutarı 25.000 TL.

DENİZBANK

Yeni müşterilere kredi: 6 ay vadeli, %0 faiz oranı, kredi tutarı 10.000 TL.

Yeni müşteriler için taksitli nakit avans: 3 aylık vade nakit avans tutarı 15.000 TL.

CEPTETEB

Yeni müşteriler için kredi: 6 ay vadeli, %0 faiz oranı, kredi tutarı 10.000 TL.

ALBARAKA

Yeni müşteriler için finansman: 6 aylık vade, kredi tutarı 15.000 TL.

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