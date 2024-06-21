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Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Bayram sevincini artıran bankalar, herkesin bütçesine uygun, esnek ödeme planlarıyla faizsiz kredi imkanı sunuyor. SMS yoluyla bu krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başlamış bulunmaktadır. Peki, SMS ile başvuru yapmak için gereken adımlar nelerdir? İşte tüm ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 12:49
Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Bankalar acil nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere özel kredi seçenekleri sunuyor. Bazı finans kuruluşları, bayram dönemine özel olarak faizsiz kredi fırsatlarını, avantajlı faiz oranlarıyla sunarak desteklemektedir. Bu finansal destekler, özellikle dar gelirli aileler için tasarlanmış olup, bankadan bankaya farklılık gösterebilmektedir. 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar değişen kredi miktarları için vatandaşlar, kolaylıkla SMS yoluyla başvuruda bulunabilirler.

Özellikle bayram döneminde, vatandaşlara özel faizsiz kredi imkanları sunan bankaların güncel listesi şu şekildedir:

  •   Akbank, 30.000 TL'ye kadar faizsiz finansman seçenekleriyle.
  •   Garanti BBVA, 20.000 TL'lik cazip kredi fırsatlarıyla.
  •   Denizbank, 25.000 TL'ye varan avantajlı kredi imkanlarıyla.
  •   ING Bank, 5.000 TL'lik ekonomik destek paketleriyle.
  •   İş Bankası, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi teklifleriyle.

Bu fırsatlardan yararlanmak için bankaların belirlediği koşulları inceleyerek, bayramınızı finansal bir rahatlıkla geçirebilirsiniz.

banka kampanyası

Faizsiz Kredi Kampanyalarına Katılım Süreci

Bankaların çoğu, yeni müşteriler için hazırladığı faizsiz kredi kampanyalarına katılımı kolaylaştırıyor. Bankanın online platformları üzerinden müşteri kaydı oluşturup, video konferans aracılığıyla hesap açılışını tamamlayan bireyler, bu özel kredi tekliflerinden yararlanma şansına sahip oluyorlar.

SMS Yoluyla Kredi Başvurusu Yöntemleri

PTT Emeklilere Özel Kredi Başvurusu

Cep telefonundan 'PTT' yazıp ardından bir boşluk ve T.C. kimlik numarasını ekleyip, 3050 numarasına SMS göndererek başvuru yapılabilir.

VakıfBank Bireysel Müşterilere Özel Kredi Başvurusu

'Kredi' kelimesini, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelir bilgileri ile birlikte 5724 numarasına SMS atarak işlem gerçekleştirilebilir.

Fibabanka Dar Gelirli Vatandaşlara Özel Kredi Başvurusu

T.C. kimlik numarasını 3422 numarasına kısa mesaj olarak göndermek yeterlidir.

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