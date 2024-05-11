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Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

KOSGEB ile girişimcilere büyük destek! 60 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz 350.000 TL kredi yolda.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 21:35
Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

KOSGEB girişimcileri teşvik etmek amacı ile 350.000 TL girişim kredisi veriyor. İş kurmak isteyen veya mevcut işini genişletmek isteyenler bu krediye koşun. Yaptığınız iş planı beğenilir ve kabul edilir ise en hızlı şekilde ödeme alıp kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Ayrıca 2 yıl geri ödeme yapmadan rahatça kendinizi hazırlayıp ödeme planını oluşturabilirsiniz

Böyle Kredi Daha Önce Görülmedi!

KOSGEB tarafından düzenlenen girişimci kredisi ile 350.000 TL kredi alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kredi kapsamında pek çok önemli durum ise iş planıdır. Yapacağınız iş veya sahip olduğunuz iş yerinin genişlemesi açısından bir iş planı oluşturun.

Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

 Oluşturulan iş planı doğru ve eksiksiz olur ise finans planınız incelenir. Finans planında da sorun yaşanmaz ise hızlı şekilde krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz.

İş Sahibi Olmayan Kalmasın!

KOSGEB tarafından sunulan bu girişimci kredisi ile isterseniz mevcut işinizi büyütün isterseniz de yeni bir iş yeri kurun. Bu tamamen size kalmış. Kredi 2 yıl geri ödemesiz şekilde ödeniyor. Bu durumda özellikle yatırım yapacaklar için güzel bir sonuç elde edebiliyor. Eğer girişimci gerekli belgeleri tamamlar ise 60 ay vade ile krediye sahip olabilir.

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