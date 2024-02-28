Nehire yakın tarla almak isteyenler bu ilanı boş bırakmayacak! 928 metrekare tarla satışta

Nehre yakın tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat tapu.com üzerinden duyuruldu. tapu.com üzerinden sahibinden 928 metrekare tarla satışa çıkartıldı. Bilecik’te satışa çıkartılmış bu tarlanın en büyük avantajı nehre yakın olması. 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartılmış olan bu nehir için dileyen vatandaşlar tapu.com üzerinden 1 TL’lik açılış fiyatına yatırabilir ve açık artırmaya katılabilir. 29 Şubat 2024 tarihine kadar açık arttırma açılış fiyatını ödeyenlere açık artırmaya devam edecek. İşte detaylar…

1 TL AÇILIŞ FİYATIYLA 928 METREKARE TARLA SATIŞTA

tapu.com üzerinden Bilecik Söğüt Hamitabat mevkiinde nehire yakın 928 metrekarelik tarla satışa çıkartıldı. 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartılmış olan bu tarla için 29 Şubat 2024 perşembe 17:00’a kadar açık arttırma devam edecek. Son bir gün kalmış açık arttırma için katılım sağlamak isteyen vatandaşlar açılış fiyatı olarak belirtilen 1 TL ödemeyi yapmaları durumunda eksiksiz şekilde açık artırmaya katılım sağlayabilecek. Eğer sizler de uygun fiyatlarla KDV’siz 928 metrekarelik tarla sahibi olmak istiyorsanız, kaçmaz fırsata göz atmalısınız.





5.000 TL HİZMET BEDELİ ÖDENECEK

Satışa söz konusu olan tarla için tapu.com üzerinden açılış fiyatını ödeyip açık arttırmaya katılım sağlayan vatandaşlar tekliflerini iletecek. En yüksek teklifi ileten ve tapuyu almaya hak kazanan vatandaş hizmet bedeli peşinatı olarak 5.000 TL ödemek durumunda. 5.000 TL hizmet bedeli peşinatı ödeyen vatandaş teklif ettiği ücrete 928 metrekarelik nehre yakın tarlaya sahip olabilecek. Bilecik'te tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar kesinlikle bu kaçmaz fırsatı değerlendirmeli.