New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta endeksler negatif seyretti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalarak 45.590,96 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.489,28 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 kayıpla 21.630,33 puanda açıldı.

Piyasa verileri: Enflasyon göstergeleri ve mal ticareti açığı

ABD'de açıklanan veriler, fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret etti ve açılışta pay piyasalarında negatif etki yarattı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek PCE yıllık bazda yüzde 2,9 ile son beş ayın en hızlı artışını gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı ise temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye dört ayın en yüksek düzeyine işaret etti ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Siyasi gelişmeler ve Fed yönetimi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimiyle ilgili gelişmeler de piyasalarda takip ediliyor. Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte, Cook'un Fed'de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkındaki "yanlış beyanı" ve üçüncü bir mülkü üzerindeki mortgage ile ilgili olarak Adalet Bakanlığına ceza soruşturması açılması için ikinci bir başvuruda bulundu.

Cook'un, Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.