New York Borsası Düşüşle Başladı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

New York Borsası Haftaya Düşüşle Girdi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 41.924,68 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,77 azalışla 5.782,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kayıpla 18.903,67 puana indi.

Tahvil Faizleri ve Teknoloji Hisseleri

ABD'de yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini aşağı çekerken, pay piyasaları haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Geçen hafta, beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporu, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bu yıl içinde gerçekleştirilecek faiz indirimlerine dair temkinli bir yaklaşımı desteklemişti.

Enflasyon Baskısı ve Dolar Endeksi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyeceği ihtimali öne çıkarken, enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselen 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık yüzde 4,80 ile 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi de yakın zamanda faiz indirimi olmayacağı beklentisiyle Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıktı.

Bu Hafta Takip Edilecek Veriler

Analistler, yatırımcıların bu hafta ABD'de bazı büyük bankaların yayımlayacağı bilançolar ile açıklanacak enflasyon verilerini takip edeceğini belirtti. Teknoloji hisselerindeki düşüş dikkat çekerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Tesla'nın hisseleri yüzde 3,3, Meta'nın hisseleri yüzde 2,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1,9, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,5 kayıpla güne başladı.