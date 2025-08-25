DOLAR
40,97 -0,1%
EURO
47,48 -0,42%
ALTIN
4.434,23 0%
BITCOIN
4.486.739,72 0,15%

New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası haftaya düşüşle başladı; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq geriledi. Powell'ın Jackson Hole açıklamaları, Intel uyarısı ve gelecek Nvidia bilançosu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:27
New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York Borsası Haftanın İlk Gününü Düşüşle Tamamladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 45.282,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.439,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 21.449,29 puana geriledi.

Powell'ın Jackson Hole Mesajı ve Piyasa Tepkisi

Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün negatif seyir izlendi. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Ekonomik Veriler ve Şirket Haberleri

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yeni konut satışları, temmuzda yüzde 0,6 azalışla 652 bine geriledi; ancak bu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta Intel, ABD'nin hissedar olmasının şirketin ülke dışındaki faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu; şirketin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bu hafta piyasalar, Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verisini yakından takip edecek.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Çin ABD'ye mıknatıs vermeli, vermezse yüzde 200 gümrük
2
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Türkiye'nin İstihdam Başarısının Sırrı
3
Akbank 18 yaş üzerine başvuruyu açtı! 44.000 TL'ye kadar hızlı kredi verecek
4
Depremzede konutlarında son noktaya gelindi! 12500 dairenin teslimine sayılı günler kaldı
5
New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
6
Rusya, Benzin İhracat Yasağını Uzatıyor
7
Intel'den Uyarı: Trump Yönetiminin Hissedar Olmasının Riskleri

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu