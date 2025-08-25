New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York Borsası Haftanın İlk Gününü Düşüşle Tamamladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 45.282,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.439,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 21.449,29 puana geriledi.

Powell'ın Jackson Hole Mesajı ve Piyasa Tepkisi

Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün negatif seyir izlendi. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Ekonomik Veriler ve Şirket Haberleri

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yeni konut satışları, temmuzda yüzde 0,6 azalışla 652 bine geriledi; ancak bu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta Intel, ABD'nin hissedar olmasının şirketin ülke dışındaki faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu; şirketin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bu hafta piyasalar, Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verisini yakından takip edecek.