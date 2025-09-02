New York Borsası Düşüşle Kapandı: Trump'ın Tarifeleri Piyasaları Salladı

New York borsası günü düşüşle tamamladı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine ilişkin mahkeme kararının yarattığı belirsizlikle günü düşüşle kapattı.

Piyasa kapanışı

Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek %0,55 azalışla 45.295,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi %0,69 düşüşle 6.415,54 puana indi ve Nasdaq endeksi %0,82 kayıpla 21.279,63 puana geriledi.

Dün Emek Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, Trump yönetiminin tarifelerinin yasal dayanağına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu. Mahkeme, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti ve yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusu yapması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin verdi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamasında Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirterek mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini duyurdu. Trump ayrıca, 'Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor.' ifadelerini kullandı.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde hükümetin sağladığı tarife gelirini geri ödemek zorunda kalmasından ve bunun ülkenin borcunu artırmasından endişe ediyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine çıktı.

Makro veriler ve şirket haberleri

Makroekonomik tarafta, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 48,7'ye yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı ve sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede inşaat harcamaları ise temmuzda yüzde 0,1 ile piyasa beklentilerine paralel azalış kaydetti.

Kurumsal gelişmelerde, PepsiCo hisseleri, Elliott Investment Management'ın şirkette yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse edindiğine dair haberlerin ardından %1,1 yükseldi. Öte yandan Kraft Heinz'ın hisseleri, şirketin iki ayrı firmaya bölünmesinin planlandığının duyurulmasının ardından yaklaşık %7 değer kaybetti.