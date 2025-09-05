New York Borsası Düşüşle Kapandı: Zayıf İstihdam ve Fed Beklentileri Öne Çıktı

New York borsası haftayı düşüşle tamamladı

New York borsası, ABD'de gelen zayıf istihdam verilerinin ekonomide yavaşlama endişelerini artırması ve faiz indirimi beklentilerine ilişkin iyimserliği gölgelemesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanış verileri

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,48 azalışla 45.401,11 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 6.481,52 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 21.700,39 puana indi.

İstihdam verileri ve politika beklentileri

Hafta boyunca açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Bugün açıklanan veriler, istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını gösterdi. Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül'de düzenlenecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Ayrıca, Fed'in bu ay 50 baz puanlık indirim yapma ihtimali de piyasa fiyatlamalarına dahil oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, verilerin istihdamın yavaşladığını göstermesi halinde faiz indirimi yapılabileceği yönündeki işaretleri analistler tarafından hatırlatıldı. Uzmanlar, Ağustos verilerinin istihdam artışının hız kestiğine dair net sinyaller verdiğini ancak faiz indirimlerinin hızının ve boyutunun belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.

Yatırımcıların para politikasına dair daha fazla ipucu edinmek için gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip edecekleri ifade ediliyor. Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankanın bu ayki toplantısında hangi yönde adım atılmasını destekleyeceği konusunda hala kararsız olduğunu ve enflasyon tarafında daha fazla bilgi edinmek istediğini aktardı.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Broadcom hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 9,4 değer kazandı. Tesla hisseleri, yönetim kurulunun performans hedeflerine ulaşılması şartıyla CEO Elon Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ödeme paketi teklif etmesi sonrası yüzde 3,6 yükseldi.

Diğer yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatlarına yakın zamanda "hatırı sayılır" tarife uygulanacağını açıklaması sonrası sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 6,6 değer kaybetti.