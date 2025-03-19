New York Borsası Fed'in Faiz Kararı Sonrasında Yükseliş Gösterdi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz kararı sonrasında günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazanarak %0,92 artışla 41.964,63 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Yükseldi

S&P 500 endeksi %1,08 artışla 5.675,29 puana, Nasdaq endeksi ise %1,41 kazançla 17.750,79 puana yükseldi. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl iki faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini gösterdi. Para politikası karar metninde, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik arttı." ifadesine yer verilirken, bu yıla dair enflasyon tahmini yukarı yönlü, büyüme tahmini ise aşağı yönlü revize edildi.

Fed Başkanı'nın Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin enflasyonu düşürme sürecini geciktirebileceğini ifade etti.

Makroekonomik veriler arasında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artarken, başvurular %6,2 azaldı.

Tesla ve Nvidia Hisselerinde Hareketlilik

Öte yandan, Tesla'nın hisseleri, şirketin California eyalet düzenleyicilerinden olası bir robotaksi hizmeti için ilk resmi onayını almasının ardından %5'e yakın yükseldi. Dün yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri ise yaklaşık %2 değer kazandı.