New York Borsası Günü Yükselişle Kapattı: S&P 500 ve Nasdaq Rekor Kırdı

New York borsası günü yükselişle tamamladı

New York borsası, yatırımcıların risk iştahının artmasıyla günü yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi 46.601,78 puanla yatay seyrederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.753,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 23.043,38 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Piyasa hareketlerini hangi faktörler şekillendirdi?

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekaya ilişkin artan iyimserlik, yatırımcıların risk algısını güçlendirdi.

Senato'da bütçe çıkmazı sürüyor

Washington'daki bütçe çıkmazı devam ediyor. Senato'da bugün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları, önceki oylamalarda olduğu gibi yine gerekli oy sayısına ulaşamadı. İki geçici tasarı, daha önce yapılan beş oylamada da Senato'dan geçememişti ve hükümetin kapalı kalması ekonomik belirsizlikleri artırıyor.

Altın, iş gücü verileri ve Fed beklentileri

Analistler, altının ons fiyatının ilk kez 4 bin doları aşmasının yatırımcıların artan risklere karşı güvenli liman arayışına işaret ettiğini belirtiyor. Öte yandan iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin zayıflama sinyalleri vermesi, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerini destekledi.

Fed tutanakları yatırımcıların odağında

Federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışında aksamalara yol açarken, yatırımcılar para politikasına ilişkin ipuçları aramak için Fed'in son toplantı tutanaklarını izledi. Tutanaklar, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantıda yetkililer arasında faiz indiriminin boyutu konusunda fikir ayrılığı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini gösterdi.

Genel olarak piyasalar, teknoloji hamleleri ve para politikası beklentilerinin etkisiyle olumlu bir kapanış yaşarken, Washington'daki bütçe çıkmazı ve güvenli liman arayışları dikkat çekmeye devam ediyor.