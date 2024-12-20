New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı: Dow Jones ve S&P 500'de Kayıplar

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 42.296,26 puana indi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,43 azalışla 5.842,22 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,94 kayıpla 19.190,04 puana geriledi.

Faiz Endişeleri Piyasaları Negatif Etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek yıl faiz oranlarının yüksek tutulacağına dair endişeler sürerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi. Makroekonomik verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. Ayrıca, kişisel gelirler de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Enflasyon Göstergeleri ve Fed Açıklamaları

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika faizinin indirilmesi konusunda zor bir karar alacaklarını belirtti ve gelecek yıl için daha az faiz indirimi olacağına dair tahminlerini paylaştı.

New York Fed Başkanı John Williams, Trump'ın önerdiği politikaları ekonomik görünüm açısından dikkate aldığını ifade etti. Ancak belirsizliğin fazla olduğunu vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonla mücadelede ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu.

Kurumsal Hisse Senedi Hareketleri

Kurumsal tarafta dikkat çeken gelişmeler de oldu. ABD'li lojistik şirketi FedEx'in hisseleri, navlun işinin bölüneceğini duyurmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Öte yandan, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, deneysel kilo verme ilacı CagriSema için hayal kırıklığı yaratan deneme sonuçları bildirmesiyle yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Rakip obezite ilacının üreticisi Eli Lilly ise yüzde 6'dan fazla yükseliş gösterdi.