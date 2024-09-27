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New York Borsası Haftayı Karışık Bir Seyirle Tamamladı

New York borsası, Dow Jones'un artışıyla birlikte karışık bir kapanış yaptı, enflasyon verileri piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:22
New York Borsası Haftayı Karışık Bir Seyirle Tamamladı

New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

Haftanın son işlem gününde New York borsası, karışık bir seyir izleyerek işlemleri tamamladı.

Dow Jones Rekor Tazeledi

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazanarak %0,33 artışla 42.313 puan ile yeni bir rekor seviyesine ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri İniş Gördü

Öte yandan, S&P 500 endeksi %0,13 azalışla 5.738,11 puan seviyesine gerilerken, Nasdaq endeksi %0,40 kayıpla 18.116,88 puan seviyesine düştü.

Tüketici Harcamaları Verileri

ABD'de açıklanan veriler, tüketici harcamalarının geçen ay yalnızca %0,2 artış kaydettiğini gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında bir performanstır. Ayrıca, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ayın aylık %0,1 ve yıllık %2,2 ile beklentilerin altında kalmıştır.

Fed'in Faiz Beklentileri Değişiyor

Tüketim harcamalarındaki bu düşüş, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olası bir faiz indirimine yönelik beklentileri artırmış durumda. Piyasa analistleri, Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin %55'e çıktığını belirtiyor.

Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Buna ek olarak, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde güncellenerek 70,1 seviyesine yükseldi ve son 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirtti. Musalem, iş gücü piyasasında beklenenden fazla bir zayıflama olursa daha hızlı faiz kesintileri yapılabileceğinin de altını çizdi.

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