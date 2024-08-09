New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York Borsası Haftayı Pozitif Kapatıyor

New York borsası, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon endişelerinin artmasına rağmen, çalkantılı geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanış Verileri

Kapanışta Dow Jones endeksi %0,13 artışla 39.497,54 puana, S&P 500 endeksi ise %0,47 artarak 5.344,16 puana yükseldi. Ayrıca Nasdaq endeksi, %0,51 artışla 16.745,67 puana çıktı.

Haftalık Gelişmeler

Hafta başında yaşanan sert satış baskılarının ardından, pay piyasalarında toparlanma eğilimi gözlemlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, piyasalardaki resesyon endişelerini hafifletti.

Ancak buna rağmen, endeksler haftalık bazda düşüş kaydetti. Dow Jones endeksi hafta genelinde %0,6, S&P 500 endeksi %0,04 ve Nasdaq endeksi %0,18 geriledi.

İleriye Dönük Beklentiler

Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasanın yönü açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi durumunda, Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Tahvil Faizleri ve Şirket Performansları

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Haziran 2023'ten sonra en düşük seviyesini gördüğü hafta içerisinde %4 artışla %3,94 seviyesinde dengelendi. Devam eden bilanço sezonunda, çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri ise ikinci çeyrek kazançlarının beklentileri aşmasının ardından %10,2 değer kazandı.

Öte yandan, Paramount Global’ın hisseleri çalışanlarının %15'ini işten çıkarma açıklamasına rağmen karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası %0,88 yükseldi. E.l.f. Beauty'nin hisseleri ise yıllık satış ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonucu %14,4 değer kaybetti.