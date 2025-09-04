New York Borsası Karışık Kapandı: JOLTS Verisi ve Fed Beklentileri Öne Çıktı

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de iş gücü talebinin azaldığına işaret eden verilerin ardından günü karışık seyirle tamamladı. Yatırımcılar, özellikle Fed'in 16-17 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına dair ipuçları aramaya devam etti.

Piyasa kapanışı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 45.270,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 6.448,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kazançla 21.497,73 puana yükseldi.

İstihdam verileri ve Fed beklentileri

Yatırımcıların odağında bu hafta gelecek istihdam göstergelerinin ilki olan JOLTS Açık İş Sayısı verileri yer aldı. Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasındaki koşulların gevşediğine işaret ettiğini ve Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini desteklediğini belirtti. Ayrıca ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı da temmuzda yüzde 1,3 ile beklentilere paralel azalış kaydetti.

Bej Kitap ve Fed yetkililerinin değerlendirmeleri

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda ülkede ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel istihdam seviyelerine ilişkin 11 bölgede çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı, bir bölgede ise hafif düşüş yaşandığı kaydedildi. Raporda neredeyse tüm bölgelerde gümrük vergileriyle ilgili fiyat artışlarına dikkat çekildi.

Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu belirterek para politikasında dengeli yaklaşımın önemine vurgu yaptı ve iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yineledi; ardından indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olabileceğini fakat bunun enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğunu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise bankanın faizleri yavaşça düşürmek için alanı olduğunu ifade etti.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta ise önemli hareketler gözlendi. ABD'de federal mahkeme, Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 9,1 değer kazandı.

Ayrıca, ABD'li mağaza zinciri Macy's ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından hisselerinde yüzde 20,7 yükseliş gördü.