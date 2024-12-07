New York Borsası Karışık Kapanışla Hafta Sonunu Getirdi

New York Borsası Haftayı Karışık Bir Seyirle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 44.642,52 puana geriledi. Ancak, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.090,27 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 19.859,77 puana yükseldi. İki endeks de kapanış rekorunu tazeledi.

İstihdam Verileri Piyasalarda Etkili Oldu

ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında toparlanmalara işaret ederken, pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi. Ülkede tarım dışı istihdam, kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

Fed'e Yönelik Beklentiler Güçleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dikkatle izlenen ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 35,61 dolara yükseldi. Analistler, ekim ayında kasırgalar ve grevlerin etkili olduğu iş gücü piyasasında geçen ay bir toparlanma görüldüğünü belirtirken, istihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Üst Düzey Hisse Değişimleri

Fed’in bu ay faiz oranlarını indirmeye devam edeceğine dair iyimserlikle, Tesla'nın hisseleri yüzde 5,3, Amazon'un hisseleri yüzde 2,9 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 yükseldi. Öte yandan, UnitedHealth hisseleri, Üst Yöneticisi Brian Thompson'ın çarşamba günü silahlı saldırıda öldürülmesi sonrasında değer kaybetmeye devam etti ve yüzde 5,1 düştü.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyondaki ilerlemenin durakladığını ve enflasyonu şu anda iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olarak gördüğünü belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu ifade ederken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack faiz indiriminin hızını yavaşlatmaları gerektiğini vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly da, iş gücü piyasasının iyi bir konumda olduğuna dikkat çekti.