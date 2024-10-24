New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,24 düşerek 42.411,30 puana geriledi. Diğer yandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 5.817,80 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,59 kazançla 18.384,16 puana yükseldi.

Şirket Bilançoları ve İşsizlik Verileri Piyasayı Etkiledi

ABD'de şirket bilançolarının açıklanmaya devam etmesi ile birlikte pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Makroekonomik verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düştü ve bu, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum, analistlerin iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğine dair olumlu yorumlar yapmasına yol açtı.

Tesla ve UPS'ten Olumlu Bilançolar

Kurumlar arasında, dün piyasa kapanışından sonra Tesla üçüncü çeyrek bilançosunu yayımladı. Şirket, üretim ve teslimat rakamları ile kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 20 artış beklediklerini vurguladı. Tesla hisseleri bu yıl daha önce yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Öte yandan, IBM'nin geliri piyasa beklentilerinin altında kaldı ve bu yüzden hisse fiyatı yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. UPS ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı ve hisseleri yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Boeing Çalışanları Greve Devam Ediyor

İş dünyasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Boeing çalışanlarının maaş zammı teklifini reddetmesi oldu. Çalışanlar, dört yıl içinde yüzde 35'lik zam önerisini kabul etmeyerek grev kararı aldılar. Bu durum, şirketin hisselerinin açılışta yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesine neden oldu.