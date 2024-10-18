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New York Borsası Karışık Seyirle Haftaya Başladı

New York borsası, karışık açılışla gündemi etkiliyor. Dow Jones düşerken, S&P 500 ve Nasdaq arttı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:03
New York Borsası Karışık Seyirle Haftaya Başladı

New York Borsası Karışık Seyirle Açılış Yaptı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 43.187,12 puana geriledi.

Endekslerdeki Gelişmeler

S&P 500 endeksi, yüzde 0,31 artışla 5.859,43 puana yükselirken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,5'lik kazançla 18.466,01 seviyesine ulaştı.

Şirket Bilanço Açıklamaları

ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. Netflix, dünkü kapanıştan sonra yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte abone sayısının 5 milyon artış gösterdiğini belirtti. Şirketin karı ise beklentilerin üzerinde gelirken, Netflix hisseleri yüzde 9 değer kazandı.

Procter & Gamble ve American Express Raporları

Bugün bilançosunu açıklayan Procter & Gamble (P&G) net satışlarıyla beklentileri karşılayamazken, karı tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ancak, Çin'deki talebin düşmesi nedeniyle P&G'nin hisseleri yüzde 1 kayıpla güne başladı.

Gelirleri beklentilerin altında kalan American Express hisseleri de yüzde 5 oranında düştü.

Apple ve Boeing'deki Durum

Öte yandan, yeni iPhone 16'nın Çin'deki satışlarının ilk üç haftada iPhone 15'e göre yüzde 20 arttığı haberi, Apple hisselerine yüzde 1'lik bir artış kazandırdı. Ancak, Boeing fabrikasında işçilerin grevi nedeniyle tedarikçi Spirit AeroSystems 700 kişiyi ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu ve hisseleri yaklaşık yüzde 1 düştü.

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