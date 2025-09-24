New York Borsası Powell'ın Uyarılarıyla Gün Sonu Düşüşü

New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdama yönelik risk uyarısı sonrası Dow, S&P 500 ve Nasdaq'ta düşüşle kapandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:02
New York Borsası Powell'ın Uyarıları Sonrası Geriledi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama yönelik riskleri vurgulaması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Piyasa Kapanışı

Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalarak 46.292,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.656,96 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 22.573,47 puana indi.

Powell'ın Mesajı ve Fed Politikası

Etkinlikte ekonomik görünümü değerlendiren Powell, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum olduğunu yineledi.

Powell: "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor."

Powell, son toplantıda yapılan 25 baz puanlık faiz indirimi ile daha nötr bir politika duruşuna doğru adım atıldığını ve mevcut politikayı "hala orta derecede kısıtlayıcı" gördüğünü söyledi.

Diğer Fed Yetkililerinin Değerlendirmeleri

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyona karşı mücadelede tetikte kalınması gerektiğini aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Makroekonomik Veriler ve Kurumsal Haberler

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 52 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolar oldu.

Kurumsal tarafta, OpenAI ile stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapılacağını açıklayan gelişmelerin ardından, Nvidia hisseleri yüzde 2,8 düşüş kaydetti.

