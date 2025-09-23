New York Borsası Powell Öncesi Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde güne karışık seyirle başladı. Yatırımcılar Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin mesajlarını ve yönlendirmenin piyasa beklentilerini nasıl etkileyeceğini yakından izliyor.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 46.446,89 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 6.694,30 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 22.782,29 puana geriledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.

Makroekonomik Veriler ve Beklentiler

Makro veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Ayrıca bugün açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi de piyasalarda yakından takip edilecek.

Analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasının faiz oranlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacağını vurguluyor.