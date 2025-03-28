New York Borsası Sert Düşüşle Haftayı Kapatıyor

New York Borsası, enflasyon endişelerini artıran veriler ve düşen tüketici güveni ile haftanın son işlem gününü sert bir düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybederek, yüzde 1,69 azalışla 41.583,90 puana geriledi.

Piyasa Endeksleri Düşüşte

Ayrıca S&P 500 endeksi, yüzde 1,97 azalışla 5.580,94 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,70 kayıpla 17.322,99 puana düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki belirsizliği, pay piyasalarında olumsuz bir seyir izlenmesine neden oldu.

Tarife Belirsizlikleri Piyasalarda Dalgalanma Yarattı

Trump'ın gelecek hafta açıklanması beklenen karşılıklı tarifelerinin kapsamının daha dar olabileceğine dair iyimserlik, haftanın başında piyasalarda küçük bir yükseliş yaşanmasını sağladı. Ancak, ABD'nin çarşamba günü ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi, bu yükselişi tamamıyla tersine çevirdi.

Analistlerin Endişeleri Artıyor

Analistler, Trump’ın tarifelerinin enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümeye zarar verebileceği konusundaki endişelerini dile getiriyor. Trump, Amerikalıların tarifeler yüzünden daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için otomobil satın almanın gerekli olmadığını düşünüyor.

Ekonomik Veriler Endişeleri Keskinleştiriyor

ABD'deki ekonomik gidişatı ve enflasyonla mücadele sürecini daha iyi anlamak amacıyla makroekonomik veriler titizlikle takip ediliyor. Bugün açıklanan veriler, temel fiyat baskılarının geçen ay beklenenden daha fazla arttığını ortaya koydu.

Federal Rezerv'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi. Bu artış, Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi ifade ediyor.

Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revize edilerek 57 seviyesine düştü. Bu değer, Kasım 2022'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Uzun Vadeli Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, martta yüzde 4,3'ten yüzde 5'e çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,5'ten yüzde 4,1'e yükseldi, ki bu da Şubat 1993'ten bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak dikkat çekti.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar Geliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, açıklamalarıyla piyasaları etkilemeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasında bir "bekle ve gör" yaklaşımına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, endüstrilerin tarifelere uyum sağlamaları için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayrıca, enflasyonu düşürmek için sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Daly, iki faiz indiriminin 2025 yılı için hala makul bir tahmin olduğunu ifade etti.