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New York Borsası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York borsasında istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, önemli bir düşüşe neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:47
New York Borsası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Özeti

New York borsası, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması sonrasında günü önemli bir düşüşle tamamladı.

Kapanış Rakamları

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek 40.345,41 seviyesine geriledi. S&P 500 endeksi 5.408,42 puana, Nasdaq endeksi ise 16.690,83 puana inerek sırasıyla yüzde 1,73 ve yüzde 2,55 oranında kayıplar yaşadı.

İstihdam Verileri ve Piyasa Tepkisi

ABD'de tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının zayıflamakta olduğuna işaret ederken, S&P 500 endeksi haftada toplamda %4,3 değer kaybına ulaşarak Mart 2023'ten bu yana en kötü haftasını geçirdi. Nasdaq da %5,8 düşüşle Haziran 2022'den bu yana en zayıf performansını kaydetti.

İşsizlik ve Kazançlar

Ülkede tarım dışı istihdam 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,3'ten %4,2'ye düştü. Orta düzey kazanımlar da %0,4 oranında artış göstererek 35,21 dolar'a yükseldi.

Analist Görüşleri

Analistler, işsizlik oranındaki beklenmedik yükseklik ve son istihdam verilerinin ABD ekonomisinin sağlığına yönelik endişeleri artırdığını ifade etti. Önümüzdeki hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz indirim kararlarında belirleyici olabileceği belirtildi.

Yatırımcı Tepkisi

ABD ekonomisi üzerindeki endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Tesla hisseleri %8,5, Alphabet ve Nvidia hisseleri %4, Amazon ise %3,7 değer kaybetti. Öte yandan, Microsoft hisseleri %1,6, Apple hisseleri ise %0,7 düştü.

Fed Yetkililerinin Değerlendirmeleri

New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin dengede olduğunu belirterek, faiz indirimine yönelik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise, enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek, faiz oranlarının düşürülmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sıkılaştırma ihtiyacının gündeme gelmesi adına iş piyasasındaki gelişmelere dikkat çekti. Goolsbee, "İşlerin daha da kötüye gitmemesi için neler yapmalıyız?" diyerek Fed’in karşılaştığı zorlukları öne çıkardı.

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