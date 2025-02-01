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New York Borsası Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte

New York borsası, tarife açıklamaları sonrası düşüş göstererek haftayı negatif kapattı. Dow Jones 300 puan kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:41
New York Borsası Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte

New York Borsası Düşüşle Tamamladı

New York borsası, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'den ithalatına yönelik tarife açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,75 azalarak 44.544,66 puana geriledi.

Piyasalarda Negatif Seyir

S&P 500 endeksi %0,5 azalışla 6.040,53 puana ve Nasdaq endeksi %0,28 kayıpla 19.627,44 puana indi. ABD'nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik tarifelerin olayların hemen öncesinde başlayacağı açıklanırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Tarife açıklamaları sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,58'e kadar yükselerek daha sonra %4,54 seviyesinde dengelendi.

Ticaret Savaşları Endişesi

VIX Endeksi, tarifelerin yeni bir ticaret savaşına yol açabileceği endişesiyle %4 artış gösterdi ve 17 değerini geçti.

Makroekonomik Gelişmeler

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık %0,7 ile beklentileri aşdı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dikkate alınan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,8 arttı. Analistler, bu artışın Fed'in enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kurumsal Sonuçlar

Bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin altında sonuçlar açıklayan ABD'li enerji şirketi Chevron'un hisseleri %4,5 geriledi. Exxon Mobil'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen %2,5 değer kaybetti. Ayrıca, Beyaz Saray'ın gümrük vergisi açıklamaları otomotiv şirketlerinin hisselerini de olumsuz etkiledi, Ford Motor hisseleri %1 düştü.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Bankanın mevcut politika duruşunun ekonomik göstergeleri gözden geçirmek için iyi bir noktada olduğunu belirtti. Bowman, iş gücü piyasasının sıkı görünmediğini fakat ücret artış hızının enflasyon hedefi ile tutarlı seviyenin üzerinde seyrettiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerinin etkisi dahil, politika belirsizliğinden kaynaklanan soru işaretlerinin olduğunu ifade etti.

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