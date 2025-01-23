New York Borsası Teknoloji Hisseleri ile Yükselişte

New York Borsası'nda Yükseliş

New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artarak 44.156,12 puana çıktı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.086,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 20.009,34 puana yükseldi.

Trump’ın Yapay Zeka Yatırımı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. Açıklama, Netflix'in güçlü gelen bilançosu sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden oldu.

Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank tarafından kurulan "Stargate" adlı ortak girişimle, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi. Analistler, bu açıklamanın, Trump’ın iş dünyasına, özellikle de teknoloji sektörüne olan desteğini göstermesi açısından olumlu karşılandığını vurguladı.

Ticaret Savaşları ve Endişeler

Trump’ın başkanlık görevini devralmasından bu yana tarifeler konusunda sergilediği ılımlı yaklaşım, piyasalardaki iyimser havayı desteklerken, Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarife tehditleri ise ticaret savaşları riski ile enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Kurumsal Hisselerde Hareketlilik

Yatırım açıklamasının ardından ortak girişimin parçası olan Oracle şirketinin hisseleri yüzde 6,8 değer kazandı. Ayrıca, Netflix, salı günü kapanmadan sonra geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 18,9 milyon abone artışı bildirdi. Bu, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı oldu ve hisseler yüzde 9,7 yükseldi.

Öte yandan, Procter & Gamble’ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 1,9 değer kazandı. Ancak Johnson & Johnson’ın hisseleri, şirketin gelir ve kârının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 1,9 geriledi.