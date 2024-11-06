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New York Borsası Trump'ın Seçim Zaferi ile Yükseldi

Donald Trump'ın başkanlığa dönüşü, New York borsasında güçlü bir başlangıç yaptı ve rekor seviyelere ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:07
New York Borsası Trump'ın Seçim Zaferi ile Yükseldi

New York Borsası Güçlü Bir Ralli ile Açıldı

New York borsası, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesiyle önemli bir ralli yaparak güne başladı. Trump'ın seçim zaferi piyasaları hareketlendirdi.

Dow Jones Endeksi Ön Planda

Açılışta Dow Jones endeksi, önceki gün kapanışına göre 1000 puanlık bir artışla dikkat çekti ve yüzde 3,07’lik bir değer kazanımı ile 43.519,92 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 2,06 artışla 5.901,83 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,26 yükselerek 18.856,08 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Piyasalardaki Yükselişin Sebepleri

Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerinde olumlu bir etki yarattı. Analistler, yatırımcıların yeni yönetimin köklü politikalar ve ekonomik değişimlere gideceği beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Senato Kontrolü ve Yatırımcı Beklentileri

Cumhuriyetçi partinin Senato üzerindeki kontrolü, yatırımcıların Trump'ın ikinci döneminde bekledikleri vergi indirimleri ve şirketler için sağlanacak destekle birlikte ekonomik büyüme ve kara dair iyimserliğini artırdı.

Hazine Tahvilleri ve Dolar

Seçim sonuçlarının piyasalarda yarattığı hareketliliğin bir yansıması olarak, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 18 baz puan artarak yüzde 4,47 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi de yüzde 1,75 artışla 105,24 değerine ulaştı.

Kripto Para ve Fed Beklentileri

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı 75.361 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler de piyasaların radarında; yarın için 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanıyor.

İlgili Şirketlerin Hisse Fiyatları Yükseldi

Trump'ın zaferi, eski başkanın medya şirketi ile Elon Musk'ın Tesla gibi firmalarının hisselerine kazanç sağladı. Trump Media & Technology'nin hisseleri yüzde 24 artış gösterirken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 14 yükselerek yılın en yüksek seviyesine erişti.

Finans sektöründe de benzer artışlar görüldü; JPMorgan Chase ve Bank of America hisseleri sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8, Wells Fargo hisseleri ise yüzde 14 yükseldi.

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