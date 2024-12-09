New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Enflasyon Verileri Merak Ediliyor

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 44.657,60 puana yükseldi. Ancak S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.082,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 19.817 puana indi.

Yatırımcılar Enflasyon Verilerine Kilitlendi

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların odağında. Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantı öncesi kritik bir veri seti olduğuna dikkat çekiyor. Bu veri, Fed'in para politikalarını etkileyebilir.

Para piyasalarında, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahminleri öne çıkıyor.

Nvidia ve Çinli Şirketlerin Hisselerinde Hareketlilik

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'de anti-tekel yasasını ihlal ettiği iddialarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Diğer yandan, Çin siyasi liderliğinin ekonomik iyileşme için 2025'te daha aktif bütçe ve gevşek para politikası izleneceği çağrısı, Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde yükseliş getirdi. Alibaba'nın hisseleri yüzde 7'nin ve PDD Holdings'in hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.