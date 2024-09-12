New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası Yatay Seyirle Açılış Yaptı

New York borsası, günün ilk saatlerinde yatay bir seyir izleyerek açıldı. Açılış dakikalarında Dow Jones endeksi, 40.856,73 puan seviyesine geldi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri

S&P 500 endeksi, %0,06’lık bir artış ile 5.557,48 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi de %0,11'lik bir kazanç ile 17.413,89 puana yükseldi.

Veriler ve Faiz İndirim Beklentileri

Yayınlanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapacağı 25 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentileri desteklemeye devam ediyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bilgileri, ağustosta aylık bazda %0,2'lik bir artış göstererek tahminleri aştı; ancak yıllık bazda %1,7 ile öngörülerin altında kaldı.

İşsizlik Maaşı Başvuruları

ABD'de, 7 Eylül haftasında, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 2.000 artarak 230.000'e ulaştı. Bu durum, piyasa beklentilerinin hafif üstünde gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki bu artışın, iş gücü piyasasında bir yavaşlama belirtisi olduğunu ifade ediyor.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

Son dönemlerde istihdam ve ekonomik büyüme verilerinde gözlemlenen zayıflığın, Fed'in agresif bir faiz indirimine gidebileceği şeklindeki beklentileri artırdığı belirtiliyor. Ancak bu beklentilerin şu an büyük ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

Para piyasalarındaki beklentiler, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceği ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde şekilleniyor.