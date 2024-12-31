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New York Borsası Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı

New York borsası, yılın son işlem gününde Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleriyle yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:17
New York Borsası Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, yılın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 42.636,71 puana ulaştı. Aynı zamanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.919,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 19.551,36 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, ABD'de 20 Ocak'ta yönetime gelecek yeni yönetimin izleyeceği ticari ve ekonomik konuların yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı.

Yarın yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına işaret eden analistler, hafta boyunca zayıf işlem hacmi beklediklerini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 artarken, konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi. Ayrıca, ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ekimde yıllık bazda yüzde 4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.

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