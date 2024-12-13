New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 43.929,15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.068,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 19.995,17 puana çıktı.

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasaları, çip hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin arttığını belirtti.

Kurumsal taraftaki haber akışı ise piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi, yapay zeka gelirlerinin yıl genelinde yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Söz konusu iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi.