DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,69 -0,13%
ALTIN
2.984,84 0,82%
BITCOIN
3.519.278,9 -0,92%

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken, çip hisseleri önemli bir etki yarattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:52
New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 43.929,15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.068,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 19.995,17 puana çıktı.

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasaları, çip hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin arttığını belirtti.

Kurumsal taraftaki haber akışı ise piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi, yapay zeka gelirlerinin yıl genelinde yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Söz konusu iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan AB Fıstığı İhalesi Yalanlaması
2
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-ABD İlişkileri 2024 Sonrasına Umutla Bakıyor
3
Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı
4
Antalya Havalimanı Kasım Ayında 1,7 Milyon Yolcu Ağırladı
5
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Pozitif Tamamladı
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı
7
Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Başladı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç