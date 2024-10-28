New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Pozitif Başlangıç Yaptı

New York Borsası, ABD’de açıklanan istihdam raporu ve ekonomik büyüme verileri ile yoğun bir makroekonomik veri takvimine sahip olduğu haftaya yükselişle girdi.

Açılış Verileri

İlk işlemlerde Dow Jones endeksi %0,36 artışla 42.264,54 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,44'lük artışla 5.833,93 puana, Nasdaq endeksi ise %0,70’lik kazançla 18.648,15 puana yükseldi.

Yatırımcıların Odağı

Makalara göre, ABD'de yayınlanan makroekonomik verilerle birlikte yoğunlaşan bilanço dönemi, yatırımcıları bu hafta pozitife yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının beklenenden daha az hasar vermesi ve böylelikle risk algısının azalmış olması, piyasalardaki olumlu hava üzerinde etkili oldu.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş

İran'a yönelik hava saldırısında korkulan petrol ve nükleer tesislerin hedef alınmaması, petrol fiyatlarında %6 kadar bir düşüşe yol açtı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin, ülke ekonomisinin gidişatına dair önemli sinyaller vereceğini belirtiyor. Özellikle istihdam ve büyüme verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımları üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Bilanço Sezonu Takip Ediliyor

Süregelen bilanço sezonunun da yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi olduğunu aktaran analistler, bu hafta Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Visa, Mastercard, McDonald's, Starbucks, Exxon ve Chemron gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarını açıklayacağına dikkat çekiyor.