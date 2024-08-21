New York Borsası Yükselişle Kapanış Yaptı

New York Borsası Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseldi

New York borsası, Eylül ayında faiz indirimi yapılacağına dair artan beklentilerle günü pozitif bir seyirle sonlandırdı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,14 artışla 40.890,49 puana yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 endeksi %0,42 artarak 5.620,85 puana, Nasdaq endeksi ise %0,57 kazançla 17.918,99 puana ulaştı.

Fed'in Tutanağı Yatırımcıların Odağında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geleceğe yönelik alacağı kararların sinyalleri, yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Bugün açıklanan toplantı tutanaklarında, yetkililerin çoğu, verilerin beklendiği gibi devam etmesi halinde Eylül ayında para politikalarının gevşetilmesini uygun bulduklarını belirtti.

Tutanaklarda, "Yetkililerin bir kısmı, enflasyondaki son gelişmeler ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe sunduğunu ifade etti." ifadesine yer verildi.

Piyasalarda Faiz İndirim Beklentileri Artıyor

Para piyasalarında Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %62, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise %38 olarak değerlendirildi. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının da merakla beklendiğini dile getirdi.

Finansal Veriler ve Şirket Performansları

Makroekonomik verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçtiğimiz hafta %6,54'ten %6,50'ye düşerken, mortgage başvuruları %10,1 azaldı. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı Mart 2024'e kadar olan dönemdeki tarım dışı istihdam verilerini revize etti ve istihdamın daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttığını bildirdi.

Kurumsal tarafta, Target'ın ikinci çeyrek karı beklenenin üzerinde gelir getirirken, yıllık kar tahminlerini de yükseltti. Şirketin hisseleri %11'den fazla artış gösterdi. Diğer yandan, Macy's gelirinin beklenenden düşük kalması ve satış tahminlerini düşürmesi nedeniyle hisseleri %13'e yakın değer kaybetti.

Finansal sonuçları güçlü olan TJX (Marshalls ve HomeGoods'un ana şirketi) hisseleri ise %6'nın üzerinde yükseldi. Ford Motor, elektrikli araç stratejisinde değişiklikler yaparak, Tennessee'deki yeni elektrikli araç fabrikasının açılışını ertelemeye ve hibrit araçlara öncelik vermeye karar verdi. Bu değişiklikler sonrasında şirket hisse değeri yaklaşık %2 oranında arttı.