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New York Borsasında Durgun Gün

New York borsası, ekonomik verilerin etkisiyle yatay bir seyir izleyecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:09
New York Borsasında Durgun Gün

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York borsasında işlem gören hisseler, ekonomik verilerin etkisiyle güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,20 azalarak 42.150,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,06'lık bir düşüşle 5.829,2 puana inerken, Nasdaq endeksi %0,13'lük bir artışla 18.737,35 puana çıktı.

Ekonomik Veriler Yatırımcıların Odak Noktası

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde %2,8 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi. Ancak tüketici harcamaları bu dönemde %3,7 artış göstererek 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Tüketici Harcamaları Güçlü Kalıyor

Analistler, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ABD ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamış olmasına rağmen, tüketici harcamalarının destekleyici etkisiyle ekonominin gücünü koruduğunu belirtiyor. Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı Ekim ayında 233 bin kişilik bir artışla piyasa beklentilerini aşmayı başardı.

Hisse Senetlerinde Dalgalanmalar

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları gelmeye devam ediyor. Alphabet, üçüncü çeyrek gelirlerinin %15 ve net kârının %34 arttığını duyurmasının ardından hisseleri %6’ya yakın değer kazandı. Buna karşın, Visa hisseleri, 1.400 çalışanı işten çıkaracağına dair haberlerle %2'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Öte yandan, ilaç üreticisi Eli Lilly üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalması sonrası hisseleri %12 değer kaybetti. Yarı iletken firması AMD’nin dördüncü çeyrek gelir tahminlerinin de beklentilerin altında kalması ile hisse değeri %9’un üzerinde düştü.

Bilanço Beklentileri

Bugün, yatırımcıların dikkatleri Microsoft, Meta ve Starbucks gibi büyük şirketlerin bilançosuna odaklanmış durumda.

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