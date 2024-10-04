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New York Borsasındaki Yükselişin Nedeni: Güçlü İstihdam Verileri

New York borsasında güçlü istihdam verileri etkisiyle artış yaşandı. Dow Jones 350 puan kazandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:49
New York Borsasındaki Yükselişin Nedeni: Güçlü İstihdam Verileri

New York Borsasındaki Yükseliş Bulaşıcı Oldu

New York borsası, beklenenden iyi gelen istihdam verileri ışığında haftanın son işlem gününü değer kazanarak kapattı. Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi yaklaşık 350 puan artış göstererek 42.352,75 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artışlar

Benzer bir yükseliş S&P 500 endeksinde yüzde 0,9 artışla 5.751,07 puana ve Nasdaq endeksinde ise yüzde 1,22 kazançla 18.137,85 puana ulaştı.

Güçlü İstihdam Verileri

ABD'de açıklanan istihdam verileri, yatırımcılara ülke ekonomisinin sağlığına dair olumlu bir güven sağladı. Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine düştü. Bu, son altı ayın en yüksek istihdam artışı olarak kaydedildi.

Ekonomiye Yönelik Beklentiler

Analistler, bu verilerin ABD iş gücü piyasasının beklenenden daha güçlü olduğunu ve Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarına karşı hâlâ dirençli olduğuna dair yeni kanıtlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, piyasalardaki olumlu havanın büyümenin yumuşak bir iniş beklentisi ile desteklendiği vurgulandı.

Petrol Fiyatlarındaki Değişimler

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin arzı etkileme endişesiyle birlikte petrol fiyatları da yükselmeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.35 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 78,3 dolar oldu; Batı Texas türü (WTI) petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 74,6 dolar seviyesinden işlem gördü.

Fed'den Açıklamalar

Son olarak, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, liman işçilerinin grevinin sona ermesinin ekonomi için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Goolsbee, iş gücü verileri gibi raporların devam etmesi durumunda tam istihdama ulaşıldığından emin olacağını belirtti. Ayrıca, Fed politika yapıcılarının çoğunluğunun önümüzdeki yıl faiz oranlarının önemli ölçüde düşeceğini düşündüğünü de aktardı.

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New York Borsasındaki Yükselişin Nedeni: Güçlü İstihdam Verileri

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