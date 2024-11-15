New York Fed'in İmalat Endeksi Kasımda Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Kasım 2023 dönemi imalat endeksini açıkladı. Bu endeks, 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını sergiliyor.

New York Fed'in yayımladığı kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu, New York'taki imalat sektörü firmalarıyla yapılan bir anketin sonuçlarına dayanmaktadır. Rapora göre, imalat endeksi kasımda 43,1 puanlık artış ile 31,2'ye yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönem için eksi 0,30 değer alacağı yönündeydi.

Pozitif bir değer alarak imalat sektöründeki büyümeye işaret eden bu endeks, Aralık 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil etmektedir. Ekime kıyasla (eksi 11,9) belirgin bir gelişme göstermektedir.

Kasım ayında yeni sipariş endeksi 38,2 puan arttı ve 28'e yükseldi. Sevkiyat endeksi ise 35,2 puan artış ile eksi 32,5 değerine ulaştı. Bununla birlikte, gelecekteki 6 aylık görünüm ile ilgili iyimserlik, bu dönemde 5,5 puan azalarak 33,2'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünüm hakkında bilgi veren bu imalat endeksi, sıfırın üzerinde bir değer alırsa sektörde büyüme, sıfırın altında bir değer alırsa ise daralma yaşandığını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.