New York'ta Türk Yatırım Konferansı: Ömer Bolat'tan 100 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını NSosyal hesabından duyurdu. Etkinlik, Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirdi.

Konferansta vurgulanan yatırım fırsatları

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılara yönelik konuşmasında Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığını belirtti.

Bolat, şunları kaydetti: "Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye olarak ülkemizin en büyük ikinci ihracat pazarı ve beşinci ithalat kaynağı olan ABD ile ikili ticaretimizi artırma, mevcut sorunları çözerek yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma ve yatırım alanlarını çeşitlendirme noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyor ve ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bugün düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlenerek sürmesine önemli katkılar yapacağı inancındayız."