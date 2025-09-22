New York'ta Türk Yatırım Konferansı: Ömer Bolat'tan 100 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'taki Türk Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin ticari avantajlarını vurguladı; ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:33
New York'ta Türk Yatırım Konferansı: Ömer Bolat'tan 100 Milyar Dolar Hedefi

New York'ta Türk Yatırım Konferansı: Ömer Bolat'tan 100 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını NSosyal hesabından duyurdu. Etkinlik, Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirdi.

Konferansta vurgulanan yatırım fırsatları

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılara yönelik konuşmasında Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığını belirtti.

Bolat, şunları kaydetti: "Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye olarak ülkemizin en büyük ikinci ihracat pazarı ve beşinci ithalat kaynağı olan ABD ile ikili ticaretimizi artırma, mevcut sorunları çözerek yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma ve yatırım alanlarını çeşitlendirme noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyor ve ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bugün düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlenerek sürmesine önemli katkılar yapacağı inancındayız."

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine Alacakları Ağustos Sonu: 33,3 Milyar Lira
2
Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi!
3
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü
4
Sigorta Sektörünün Aktif Büyüklüğü 2,9 Trilyon TL'ye Ulaştı: Prim Üretimi 576,3 Milyar TL
5
BAE, İtalya ve Mısır'dan Poliüretan Suni Deri İthalatına Damping Soruşturması
6
Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 177 bin megavatsaat, Tüketim 1 milyon 161 bin 387 megavatsaat
7
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 40,8730, Avro 47,7420

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta