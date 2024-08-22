Niğde'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

Niğde'de Temel Atma ve Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde önemli mesajlar verdi. Kacır, Türkiye'nin son 22 yıldaki ekonomik dönüşümünü detaylandırarak, yatırım, istihdam ve üretim alanlarında kaydedilen ilerlemeleri vurguladı.

Türkiye'nin Büyüme Hedefleri

Bakan Kacır yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını belirtti ve etkin büyüme stratejilerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı liderliğinde, "Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda büyük hedeflere koşulduğuna değindi.

Niğde'nin Sanayi Potansiyeli

Kacır, Niğde'de açılışını gerçekleştirecekleri tesislerin genel yatırım büyüklüğünün 5 milyar lirayı aştığını ve toplamda 15 yeni tesisin yanı sıra 11 tesisin temelinin atılacağını söyledi. Bu yatırımların Niğde'nin büyümesine ciddi katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Savunma Sanayinde Yerli Üretim

Bakan, Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir yerlileşme hamlesi gerçekleştirdiğine ve dışa bağımlılığı azaltarak yüksek teknolojili ürünlerin yerli üretimini artırdığına da değindi. Yeni yapılan yatırımların Türkiye'nin sanayi rekabetçiliğini artıracağı vurgulandı.

OSB'lerin Rolü

Son 22 yılda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 191'den 360'a çıkarıldığını belirten Kacır, OSB'lerdeki istihdamın ise 415 binden 2,7 milyona yükseldiğini kaydetti. Niğde'nin sanayileşmesindeki katkıları ve yapılan destekleri aktardı.

Son olarak, Bakan Kacır, sanayicileri "Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları"na başvurmaya davet ederek, ikiz dönüşüme yönelik projelerini destekleyeceklerini belirtti. Tören ardından sanayicilerle kapalı bir istişare toplantısında bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Niğde'deki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Niğde Valisi Cahit Çelik (sağda) hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Niğde'deki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Niğde Valisi Cahit Çelik (sağda) hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Niğde'deki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Niğde Valisi Cahit Çelik (sağda) hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Niğde'deki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Niğde Valisi Cahit Çelik (sağda) hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Niğde'deki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Niğde Valisi Cahit Çelik (sağda) hazır bulundu.